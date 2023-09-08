Обеспечен свободный переход лиц армянского происхождения через ППП «Лачин» (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 8 сентября через погранично-пропускной пункт "Лачин" в направлении Ханкенди-Горус проехали 9 транспортных средств, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК).

Как сообщает Trend, всего на этих транспортных средствах через ППП беспрепятственно проехали 30 человек, среди которых 4 сотрудника МККК, 9 водителей, 10 лиц, испытывающих проблемы со здоровьем, 6 сопровождающих их лиц и 1 медицинский работник.

Отметим, что для комфортного проезда лиц армянского происхождения через контрольно-пропускной пункт созданы все условия. Это еще раз доказывает, что утверждения Армении о "блокаде" Азербайджаном Лачинской дороги являются ложью и клеветой.

Напомним, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях Азербайджана, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.