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Обеспечен свободный переход лиц армянского происхождения через ППП «Лачин» (ФОТО)

Политика Материалы 8 сентября 2023 12:20 (UTC +04:00)
Обеспечен свободный переход лиц армянского происхождения через ППП «Лачин» (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 8 сентября через погранично-пропускной пункт "Лачин" в направлении Ханкенди-Горус проехали 9 транспортных средств, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК).

Как сообщает Trend, всего на этих транспортных средствах через ППП беспрепятственно проехали 30 человек, среди которых 4 сотрудника МККК, 9 водителей, 10 лиц, испытывающих проблемы со здоровьем, 6 сопровождающих их лиц и 1 медицинский работник.

Отметим, что для комфортного проезда лиц армянского происхождения через контрольно-пропускной пункт созданы все условия. Это еще раз доказывает, что утверждения Армении о "блокаде" Азербайджаном Лачинской дороги являются ложью и клеветой.

Напомним, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях Азербайджана, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.

Обеспечен свободный переход лиц армянского происхождения через ППП «Лачин» (ФОТО)
Обеспечен свободный переход лиц армянского происхождения через ППП «Лачин» (ФОТО)
Обеспечен свободный переход лиц армянского происхождения через ППП «Лачин» (ФОТО)
Обеспечен свободный переход лиц армянского происхождения через ППП «Лачин» (ФОТО)
Обеспечен свободный переход лиц армянского происхождения через ППП «Лачин» (ФОТО)
Обеспечен свободный переход лиц армянского происхождения через ППП «Лачин» (ФОТО)
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