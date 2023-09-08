Джейхун Байрамов обсудил с немецкой коллегой процесс нормализации отношений с Арменией (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Как сообщили Trend в МИД, в ходе телефонного разговора была обсуждена текущая ситуация в регионе, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал о текущей ситуации в регионе, отметив, что распространяемые Арменией обвинения в "напряженной гуманитарной ситуации" и "блокаде" необоснованны и являются составной частью политических манипуляций Армении.

Было подчеркнуто, что отказ Армении и созданного ею так называемого режима от предложений Азербайджана об организации синхронизированного использования дороги Агдам-Ханкенди и Лачинской дороги для перевозки грузов посредством Международного комитета Красного Креста доказывает ложность утверждений о "гуманитарной ситуации".

Было отмечено, что источником угрозы являются провокационные шаги Армении, препятствующие усилиям по установлению мира и безопасности в регионе в постконфликтный период, в том числе заявления в поддержку так называемого режима, созданного на азербайджанских территориях, и невывод вооруженных сил с азербайджанских территорий.

В ходе телефонного разговора немецкая сторона была подробно проинформирована о продолжающихся военных провокациях Армении, минной угрозе.

Затем состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.