В Сенате США пройдут слушания по Карабаху

БАКУ /Trend/ - В комитете Сената США по международным отношениям 14 сентября пройдут слушания по ситуации в Карабахском регионе Азербайджана, передает в пятницу Trend со ссылкой на комитет.

Как отмечается, на слушаниях выступят заместитель секретаря бюро Государственного департамента США по делам Европы и Евразии Йюри Ким и старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Следует отметить, что Армения намеренно нагнетает обстановку в регионе, распространяя ложные утверждения о якобы "блокаде" и "гуманитарном кризисе" в Карабахе, что препятствует мирному процессу.

29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца организовало доставку продовольствия для удовлетворения потребностей лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом регионе Азербайджана.

Отправленная из Баку автоколонна с продовольственным грузом уже 11 дней ожидает на дороге Агдам-Ханкенди. Два грузовика с 40 тоннами муки ждут перед постом российских миротворцев на дороге Агдам-Ханкенди.

Сотрудники и волонтеры Азербайджанского общества Красного Полумесяца ночуют в палатках, установленных на территории.