Вся ответственность за напряженность в регионе лежит на Армении - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Вся ответственность за напряженность в регионе лежит на Армении. С одной стороны, она имитирует участие в мирных переговорах, а с другой - готовится к военным провокациям. Из распространяющейся информации также ясно, что Армения продолжает наращивать военную активность на условной границе с Азербайджаном.

Об этом в пятницу Trend сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова.

Депутат отметила, что в то же время Армения активно закупает вооружение из зарубежных стран.

«Все это показывает, что Армения не является сторонником мира, говорит одно, а делает другое. Таким образом, Армения пытается обмануть международное сообщество и выставить себя невиновной. Это еще раз показывает истинную сущность Армении, лицемерие и двуличие Пашиняна», - сказала Гасанова.

Она отметила, что после капитуляции Армении в 44-дневной войне Азербайджан проявил гуманизм, несмотря на то, что Армения в течение 30 лет удерживала азербайджанские территории под оккупацией и уничтожала наши города и сёла. Азербайджан по-прежнему выступает с мирной инициативой, является сторонником создания устойчивого мира в регионе, и выполняет все свои обязательства.

"Однако армянская сторона не выполняет взятые на себя трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года обязательства, а, наоборот, еще больше обостряет ситуацию, прибегая к новым провокациям. Армения уже давно должна была вывести свои незаконные вооруженные формирования из Карабахского региона Азербайджана, но она не только этого не сделала, но и увеличила их снабжение. Это показывает, что Армения намерена создать новый очаг конфликта в регионе. Конечно, Армения здесь не одна, ее покровители так же играют большую роль в обострении ситуации. Но они не понимают или не хотят понимать, что своими гнусными деяниями не смогут заставить Азербайджан отказаться от его справедливой позиции. Азербайджан имеет сильную, профессиональную, оснащенную современным оружием армию и готов ответить на любую провокацию Армении. "Железный кулак" всегда на месте, и сейчас он еще сильнее", - добавила депутат.