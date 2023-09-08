ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 8 сентября с 13:35 до 13:45 подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении Гаракилсинского района, периодически вели огонь по позициям азербайджанской армии в направлении Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики, передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно информации, подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении.

Кроме того, около 14:00 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть траншеи с целью приблизиться к позициям азербайджанской армии в Агдамском направлении.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, эти действия были немедленно пресечены.