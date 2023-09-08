Посол Азербайджана ответил на правокационные высказывания армянского дипломата

БАКУ/Trend/- Группа расистских мошенников и фашистских преступников под названием "правительство Армении" будет привлечена к ответственности за преступления, совершенные ими против народа Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге Вагиф Садыгов в ответ на провокационный пост посла Армении в Бельгии и Люксембурге Тиграна Балаяна в адрес Азербайджана.

Садыгов отметил, что поражение Армении в начатой ею 44-дневной войне против Азербайджана в сентябре 2020 года, и подписание акта капитуляции 10 ноября 2020 года фактически положили конец 30-летней оккупации азербайджанских земель.

Садыгов также перечислил некоторые из преступных деяний Армении в отношении Азербайджана:

1 . Массовые нарушения прав человека и этнические чистки в Западном Азербайджане (ныне Армения) в отношении азербайджанцев, составлявшем в то время 10 процентов населения. В результате, более 300 000 азербайджанцев были изгнаны со своих исторических земель, сотни - убиты во время депортации.

2. В 1990-1992 годах в отношении 50 тысяч азербайджанцев были проведены этнические чистки, сотни из них были убиты армянскими боевиками.

3. Нарушение территориальной целостности Азербайджана в 1992-1994 годах и оккупация 20% его международно признанных территорий (16 000+ кв. км), что нашло отражение в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН от 1993 года.

4. Этническая чистка более 700 000 азербайджанцев в семи оккупированных районах Азербайджана, разрушение и уничтожение 9 городов и сотен сел.

5. В феврале 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы армянами было убито более 600 гражданских лиц, включая стариков, женщин и детей.