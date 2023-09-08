Названо число семей, переселившихся на освобожденные от оккупации земли Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На сегодня 108 семей (526 человек) переселены в село Агалы Зангиланского района, 20 семей (90 человек) - в село Талыш Тертерского района, 247 семей (956 человек) - в город Лачин, 70 семей (247 человек) - в город Физули, 20 семей (88 человек) - в село Забух Лачинского района.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Было отмечено, что процесс возвращения населения на освобожденные от оккупации земли в рамках I Государственной программы "Большого возвращения", утвержденной указом Президента Азербайджана, продолжается.

Напомним, что вчера очередная группа бывших вынужденных переселенцев - 25 семей, вернулась в восстановленный город Физули.