БАКУ /Trend/ - Мэр Парижа Анн Идальго активно помогает армянским сепаратистам в Карабахе.

Как передает Trend, об этом говорится в статье румынского онлайн-издания Stiri pe surse.

Авторы статьи отмечают, что мэру французской столицы предъявлены обвинения в том, что в августе 2023 года она выделила средства на поддержку деятельности армянских сепаратистов на территории Азербайджана.

В материале подчеркивается, что Идальго часто ездит в Армению,проводила регулярные встречи с сепаратистами.Более того, она направляла письма министру иностранных дел Франции с просьбой о признании так называемого "арцаха" – названия, данного Карабаху сепаратистами.

Пока Идальго волнует жизнь карабахских сепаратистов, находящихся вдали от Парижа, французские СМИ и гражданское общество критикуют ее деятельность во французской столице.

Авторы приводят цитату одного из французских изданий, критикующего работу мэра, в котором говорится, что "деятельность Анны Идальго объективно очень плохая. Стоит только посмотреть на катастрофическое состояние финансов в Париже, низкое качество жизни и постоянно растущий уровень загрязнения".

Напомним, что в августе Францией было отправлено несколько транспортных средств в направлении погранично-пропускного пункта "Лачин" под видом "гуманитарного груза" в сопровождении руководящих лиц нескольких городов Франции (включая мэра Парижа Анн Идальго).

Идальго, по всей видимости, забыла, мэром какого города она является, ей бы стоило уделить больше внимания насущным проблемам парижан. И подобные провокации - это кампания армянских властей и диаспоры, направленная на обострение ситуации в регионе. Французские власти же, заявляя о желании "поддержать установление мира между Азербайджаном и Арменией", своими бездумными поступками только усугубляют ситуацию.