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Предотвращена попытка армянских незаконных вооруженных формирований установить фортификационные сооружения в Шушинском направлении

Политика Материалы 8 сентября 2023 20:15 (UTC +04:00)
Предотвращена попытка армянских незаконных вооруженных формирований установить фортификационные сооружения в Шушинском направлении

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 8 сентября в 19:05 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Шушинского района.

Об этом в пятницу Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.

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