Азербайджан готов пропустить машины МККК из Армении в Карабах, если откроется дорога Агдам-Ханкенди - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов пропустить машины МККК из Армении для армянского населения, проживающего в Карабахе, при условии, что одновременно будет допущен въезд машин Азербайджанского общества Красного Полумесяца.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал агентству Reuters помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"На предложение об одновременном открытии дорог Азербайджан немедленно согласился”, - подчеркнул он.

Гаджиев заявил, что для стимулирования продолжающихся мирных переговоров между Баку и Ереваном, дороги Лачин-Ханкенди и Агдам-Ханкенди могут быть разблокированы одновременно.

Напомним, что 29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца организовало доставку продовольствия для удовлетворения потребностей лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом регионе Азербайджана.

Отправленная из Баку автоколонна с продовольственным грузом уже 11 дней ожидает на дороге Агдам-Ханкенди. Два грузовика с 40 тоннами муки ждут перед постом российских миротворцев.

Сотрудники и волонтеры Азербайджанского общества Красного Полумесяца ночуют в палатках, установленных на территории.