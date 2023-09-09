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Президент Ильхам Алиев: Нас, как дружественную страну, радуют завоевание Таджикистаном авторитета на международной арене

Политика Материалы 9 сентября 2023 11:19 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Нас, как дружественную страну, радуют завоевание Таджикистаном авторитета на международной арене

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Нас, как дружественную страну, радуют завоевание Таджикистаном авторитета на международной арене.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, говорится в письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону по случаю Дня независимости Таджикистана.

"Нас, как дружественную страну, радуют достигнутые Таджикистаном под Вашим мудрым руководством успехи в области укрепления государственности, улучшения социально-экономического благосостояния народа, завоевание им авторитета на международной арене.

Нынешний уровень наших межгосударственных отношений исходит из симпатии, уважения и доверия, которые наши народы исторически питали друг к другу. Взаимные визиты высокого уровня, регулярные контакты, подписанные многочисленные документы в различных сферах обусловили динамичное и успешное развитие наших двусторонних связей и партнерства.

Верю, что, эффективно используя сформировавшиеся в настоящее время благоприятные условия для расширения сферы охвата азербайджано-таджикских отношений, мы добьемся укрепления нашего взаимовыгодного сотрудничества, дальнейшего углубления взаимодействия как на двусторонней, так и на многосторонней основе", - говорится в письме.

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