Армения и ее покровители используют все средства, чтобы обострить ситуацию – депутат

БАКУ /Trend/ - Армения и ее зарубежные покровители используют все средства, чтобы обострить ситуацию.

Об этом сказал Trend в субботу депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Искендеров.

Он отметил, что планируемые к проведению так называемые "выборы" "президента" сепаратистского режима в Карабахе являются очередным шагом в данном направлении.

"Это не что иное, как попытка создать новый риск эскалации в регионе", - сказал Искендеров.

Он добавил, что параллельно факты, свидетельствующие о сосредоточении Арменией живой силы и техники на условной границе, говорят о подготовке ею очередной крупномасштабной провокации против Азербайджана при военной и политической поддержке покровителей официального Еревана.

"Естественно, эти шаги не могут остаться без ответа. А ответ азербайджанской армии может оказаться фатальным для Армении. Поэтому Армения и ее зарубежные покровители, втягивающие регион в новую войну, должны хорошо подумать", - сказал он.