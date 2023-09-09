Турецкий генерал о провокациях Армении на границе с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Армения, к сожалению, так и не приблизившаяся с периода после подписания трехстороннего заявления к заключению мира, шаг за шагом готовилась к следующей войне.

Об этом сказал Trend в субботу бывший военный атташе Турции в Азербайджане генерал запаса Юджел Карауз.

"Провокации Армении против Азербайджана в последние дни на границе как в Нахчыванском направлении, так и в Карабахе, наличие остатков сепаратистов на территории, где временно дислоцируются российские миротворцы, проведение Арменией частичной мобилизации, совместные учения США и Армении - все это признаки грядущей войны", - сказал он.

Карауз добавил, что напряженность в регионе с каждым днем нарастает.

"Видимо, Армения не образумится, пока вновь не испытает на себе силу "Железного кулака". К сожалению, она отвергла доброжелательное отношение, проявленное Азербайджаном и Турцией, протянутую ей руку мира", - сказал он.

Напомним, что уже несколько дней в социальных сетях распространяются кадры, указывающие на то, что Армения продолжает стягивать тяжелую артиллерию к границе с Азербайджаном.