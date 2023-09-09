Единственным способом достижения мира является полный вывод армянских ВС из Карабаха - МИД

БАКУ /Trend/ - Единственным способом достижения мира и стабильности в регионе является безоговорочный и полный вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана, роспуск так называемого режима.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана в связи с незаконной деятельностью так называемого режима, созданного Арменией в Карабахском регионе Азербайджана.

"Азербайджанская Республика призывает всех членов международного сообщества в соответствии со своими обязательствами, вытекающими из международного права, дать правильную политическую оценку шагам, направленным против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, принять действенные меры, чтобы удержать Армению от шагов, ставящих под угрозу хрупкие усилия по нормализации в регионе, решительно осудить незаконную деятельность так называемого режима, называемую им "выборами"", - говорится в заявлении.