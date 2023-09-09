Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Единственным способом достижения мира является полный вывод армянских ВС из Карабаха - МИД

Политика Материалы 9 сентября 2023 14:19 (UTC +04:00)
Единственным способом достижения мира является полный вывод армянских ВС из Карабаха - МИД

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Единственным способом достижения мира и стабильности в регионе является безоговорочный и полный вывод армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана, роспуск так называемого режима.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана в связи с незаконной деятельностью так называемого режима, созданного Арменией в Карабахском регионе Азербайджана.

"Азербайджанская Республика призывает всех членов международного сообщества в соответствии со своими обязательствами, вытекающими из международного права, дать правильную политическую оценку шагам, направленным против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, принять действенные меры, чтобы удержать Армению от шагов, ставящих под угрозу хрупкие усилия по нормализации в регионе, решительно осудить незаконную деятельность так называемого режима, называемую им "выборами"", - говорится в заявлении.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости