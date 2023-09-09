Закир Гасанов принял представителей ВС Ирана (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 9 сентября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял делегацию вооруженных сил Исламской Республики Иран во главе с генерал-майором Мухаммедом Ахади, находящуюся с визитом в Азербайджане для участия во встрече азербайджано-иранской совместной комиссии

Как сообщили Trend в субботу в министерстве обороны Азербайджана, сначала члены делегации, посетив Аллею шехидов, почтили память шехидов, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили венок к мемориалу “Вечный огонь”.

На встрече, проходившей в министерстве обороны, генерал-полковник Закир Гасанов рассказал о восстановительных и строительных работах, проводимых под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях, а также об оперативной обстановке на азербайджано-армянской условной границе и в Карабахском экономическом районе.

Он подчеркнул, что в последнее время выросло число провокаций, совершаемых подразделениями вооруженных сил Армении, а также незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, и эти провокации немедленно и решительно пресекаются подразделениями азербайджанской армии.

Выразив признательность за гостеприимство, генерал-майор Мухаммед Ахади передал приветствия начальника Генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенанта Мохаммеда Хусейна Багери. Он сказал, что азербайджано-иранские отношения имеют глубокие исторические корни и отметил важность взаимных визитов с точки зрения расширения связей добрососедства.

Отметив удовлетворение восстановительно-строительными работами, проводимыми Азербайджаном на освобожденных территориях, иранская делегация выразила обеспокоенность действиями Армении, которые могут создать угрозу стабильности и безопасности в регионе.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между сторонами в военной сфере, вопросах региональной безопасности, а также по другим интересующим темам.

В заключение генерал-полковник Закир Гасанов, пожелав успехов деятельности азербайджано-иранской совместной комиссии, выразил надежду, что такие встречи внесут положительный вклад в двустороннее военное сотрудничество между странами, а также попросил передать его приветствия начальнику Генерального штаба вооруженных сил Ирана.