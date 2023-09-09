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2 грузовика с 40 тоннами муки, отправленные из Баку, уже 12 дней ждут на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)

Политика Материалы 9 сентября 2023 15:34 (UTC +04:00)
2 грузовика с 40 тоннами муки, отправленные из Баку, уже 12 дней ждут на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Грузовики с продовольствием, направленным Азербайджанским обществом Красного Полумесяца из Баку для удовлетворения потребностей проживающих в Карабахе армян, уже 12-й день ожидают на дороге Агдам-Ханкенди.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, грузовики с 40 тоннами муки ждут с 29 августа на дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди перед постом российских миротворцев. Сотрудники Обществом Красного Полумесяца и волонтеры ночуют в палатках, установленных на территории.

Они сообщили, что останутся здесь до тех пор, пока продовольственные грузы не будут доставлены армянским жителям Ханкенди.

2 грузовика с 40 тоннами муки, отправленные из Баку, уже 12 дней ждут на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
2 грузовика с 40 тоннами муки, отправленные из Баку, уже 12 дней ждут на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
2 грузовика с 40 тоннами муки, отправленные из Баку, уже 12 дней ждут на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
2 грузовика с 40 тоннами муки, отправленные из Баку, уже 12 дней ждут на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
2 грузовика с 40 тоннами муки, отправленные из Баку, уже 12 дней ждут на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
2 грузовика с 40 тоннами муки, отправленные из Баку, уже 12 дней ждут на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
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