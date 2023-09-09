Молодежный форум ОИС осудил провокации Армении

БАКУ /Trend/ - Европейский региональный центр Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ICYF-ERC) решительно осудил провокационные действия Армении, которые искусственно разжигают напряженность и в конечном итоге подрывают процесс нормализации отношений, передает Trend.

«ICYF-ERC решительно осуждает незаконную деятельность, названную «выборами», в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, проведенную марионеточным сепаратистским режимом, поддерживаемым и установленным Республикой Армения. Этот шаг является грубым нарушением норм и принципов международного права, а также законодательства Азербайджанской Республики. Постоянная поддержка Республикой Армения марионеточного сепаратистского режима, включая присутствие вооруженных сил Армении на суверенных территориях Азербайджана, не только представляет собой нарушение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, но и наносит серьезный удар по усилиям по нормализации ситуации в регионе и реинтеграции этнических армян, проживающих в Карабахском регионе. ICYF-ERC призывает к безоговорочному и полному выводу армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана и роспуску сепаратистского марионеточного режима.

ICYF-ERC призывает Армению немедленно прекратить свою незаконную деятельность, направленную против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и конструктивно участвовать в дипломатических переговорах с Азербайджанской Республикой для поддержки процесса нормализации в регионе. ICYF-ERC поддерживает мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном и верит, что подписание мирного договора внесет большой вклад в мир и стабильность в регионе. Более того, ICYF-ERC призывает международное сообщество, в том числе государства-члены Организации исламского сотрудничества (ОИС), решительно осудить незаконную деятельность, осуществляемую Республикой Армения против Азербайджанской Республики. Решительное международное осуждение, в соответствии со всеми резолюциями и заявлениями ОИС, а также резолюциями Совета Безопасности ООН, необходимо для того, чтобы помешать Республике Армения предпринять дальнейшие шаги, которые ставят под угрозу хрупкие усилия по нормализации ситуации в регионе", - говорится в заявлении организации.