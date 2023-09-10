Сепаратисты усугубляют ситуацию – МККК заключил тайную сделку с так называемым режимом?

БАКУ /Trend/ - Движение грузовика с продовольствием Общества Красного Креста России по дороге Барда-Агдам-Ханкенди полностью соответствует конституции Азербайджана.

Об этом, отвечая на вопросы Trend, сказал азербайджанский политолог Ильяс Гусейнов.

«Если сепаратисты по-прежнему не позволят проехать этому грузовику, ситуация станет еще более напряженной. МККК также пытается этому способствовать, но создание искусственных препятствий приобретает массовый характер. В целом, своими действиями МККК создает препятствия миру и безопасности. Я думаю, что Красный Крест, который защищает интересы Запада, участвует и как инструмент в геополитических играх. Миссией этой организации должна быть поддержка гуманитарной деятельности.

Продовольственный груз должен вскоре достичь пункта назначения. Таким образом, мы увидим провал всех шоу так называемой «гуманитарной блокады», - сказал И.Гусейнов.

Отметим, что с утра сегодняшнего дня ожидался приезд грузовика Российского общества Красного Креста в Агдам, а оттуда в Аскеран. Однако грузовик Российского общества Красного Креста до сих пор не пропустили в Аскеран. В настоящее время в Барде до сих пор стоит грузовик с продовольствием Российского общества Красного Креста, хотя он должен двигаться в Ханкенди по дороге Агдам-Ханкенди.