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Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине в результате армянской провокации

Политика Материалы 10 сентября 2023 16:27 (UTC +04:00)
Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине в результате армянской провокации

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 10 сентября примерно в 13:30 военнослужащий Азербайджанской Армии Эминов Хайям Махал оглу получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине, заложенной в целях совершения провокации разведывательно-диверсионной группой незаконных армянских вооруженных формирований на пути обеспечения наших подразделений в Агдамском районе, передает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

После оказания первой медицинской помощи раненый военнослужащий был немедленно эвакуирован в военно-медицинское учреждение. Его жизни ничего не угрожает.

В настоящее время инженерно-сапёрными подразделениями проводятся работы по разминированию данного участка.

В последнее время наблюдается массовая закладка мин остатками вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями в Карабахском экономическом районе, и продолжение тем самым политики минного террора против Азербайджана.

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