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Грузовик с продовольствием из России все еще стоит в Барде

Политика Материалы 10 сентября 2023 20:14 (UTC +04:00)
Грузовик с продовольствием из России все еще стоит в Барде

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Грузовик с продовольствием из России, который должен был прибыть в Агдам сегодня около 10 часов, все еще стоит в Барде, так как сепаратисты в Карабахе отказываются принять груз.

Как сообщает Trend, в то же время грузовик Международного комитета красного креста (МККК) стоит наготове на территории Армении возле ППП Лачин. Хотя азербайджанская сторона готова обеспечить его проезд через границу в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, сепаратисты не принимают и этот груз, поскольку в этом случае параллельно с Агдамской дороги в сторону Аскерана должен въехать грузовик МККК, а они этого не хотят.

Это говорит о совершенно неадекватном поведении сепаратистов. Они не принимают грузы ни от России, ни от МККК.

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