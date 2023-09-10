Грузовик с продовольствием из России все еще стоит в Барде

БАКУ /Trend/ - Грузовик с продовольствием из России, который должен был прибыть в Агдам сегодня около 10 часов, все еще стоит в Барде, так как сепаратисты в Карабахе отказываются принять груз.

Как сообщает Trend, в то же время грузовик Международного комитета красного креста (МККК) стоит наготове на территории Армении возле ППП Лачин. Хотя азербайджанская сторона готова обеспечить его проезд через границу в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, сепаратисты не принимают и этот груз, поскольку в этом случае параллельно с Агдамской дороги в сторону Аскерана должен въехать грузовик МККК, а они этого не хотят.

Это говорит о совершенно неадекватном поведении сепаратистов. Они не принимают грузы ни от России, ни от МККК.