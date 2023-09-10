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Гламурная жизнь сепаратистов в Карабахе - куда уходят деньги? (ФОТО)

Политика Материалы 10 сентября 2023 23:50 (UTC +04:00)
Гламурная жизнь сепаратистов в Карабахе - куда уходят деньги? (ФОТО)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/- Появились кадры, показывающие расточительство верхушки сепаратистов в Карабахском регионе, где армянские жители якобы страдают от «гуманитарной катастрофы».

Так, фотографии и записи с Facebook-страницы Лианы Адамян, которая считается «второй женой» бывшего главаря сепаратистов Араика Арутуняна, подтверждают, что деньги сепаратистов были направлены на роскошный образ жизни, включая посещение дорогих ресторанов, элитные мероприятия и шоппинг в брендовых бутиках.

Эти расходы, согласно бывшему сподвижнику так называемого "экс-президента", финансировались из «бюджета» сепаратистского режима.

В фотогалерее также приведен скан одной из дискуссий армянских пользователей Telegram о моральном разложении верхушки сепаратистов.

Гламурная жизнь сепаратистов в Карабахе - куда уходят деньги? (ФОТО)
Гламурная жизнь сепаратистов в Карабахе - куда уходят деньги? (ФОТО)
Гламурная жизнь сепаратистов в Карабахе - куда уходят деньги? (ФОТО)
Гламурная жизнь сепаратистов в Карабахе - куда уходят деньги? (ФОТО)
Гламурная жизнь сепаратистов в Карабахе - куда уходят деньги? (ФОТО)
Гламурная жизнь сепаратистов в Карабахе - куда уходят деньги? (ФОТО)
Гламурная жизнь сепаратистов в Карабахе - куда уходят деньги? (ФОТО)
Гламурная жизнь сепаратистов в Карабахе - куда уходят деньги? (ФОТО)
Гламурная жизнь сепаратистов в Карабахе - куда уходят деньги? (ФОТО)
Гламурная жизнь сепаратистов в Карабахе - куда уходят деньги? (ФОТО)
Гламурная жизнь сепаратистов в Карабахе - куда уходят деньги? (ФОТО)
Гламурная жизнь сепаратистов в Карабахе - куда уходят деньги? (ФОТО)
Гламурная жизнь сепаратистов в Карабахе - куда уходят деньги? (ФОТО)
Гламурная жизнь сепаратистов в Карабахе - куда уходят деньги? (ФОТО)
Гламурная жизнь сепаратистов в Карабахе - куда уходят деньги? (ФОТО)
Гламурная жизнь сепаратистов в Карабахе - куда уходят деньги? (ФОТО)
Гламурная жизнь сепаратистов в Карабахе - куда уходят деньги? (ФОТО)
Гламурная жизнь сепаратистов в Карабахе - куда уходят деньги? (ФОТО)
Гламурная жизнь сепаратистов в Карабахе - куда уходят деньги? (ФОТО)
Гламурная жизнь сепаратистов в Карабахе - куда уходят деньги? (ФОТО)
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