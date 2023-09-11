Если Азербайджан почувствует какую-либо опасность, он имеет право перекрыть Лачинскую дорогу - экс-посол Ирана

БАКУ/Trend/- Если Азербайджан почувствует какую-либо опасность, например отправку оружия армянским сепаратистам в Карабахе, он имеет право перекрыть дорогу на Лачин.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пакаин.

Он подчеркнул, что эта дорога принадлежит Азербайджану.

М.Пакаин отметил, что признание территориальной целостности является ключевым вопросом для установления устойчивого и справедливого мира на Южном Кавказе.

Напомним, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях Азербайджана, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.