Парламент Азербайджана обратился с обращением к парламентам зарубежных стран (Дополнено)

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БАКУ/Trend/- Руководители рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламент) и главы азербайджанских делегаций в международных парламентских организациях обратились к руководителям международных парламентских организаций и парламентам зарубежных стран по поводу так называемых "выборов" сепаратистского режима, созданного Арменией на территории Азербайджана в Карабахе.

Как сообщили в понедельник Trend в парламенте, в обращении говорится, что незаконная деятельность так называемыех "президентских выборов" созданного Арменией сепаратистского режима в Карабахском регионе Азербайджана грубо нарушает Конституцию, законы Азербайджанской Республики, а также нормы и принципы международного права. Подчеркивается, что сепаратистский режим является прямым следствием политики агрессии и этнических чисток, проводимой Арменией на международно признанных территориях Азербайджана в течение почти 30 лет, и существование которого стало возможным благодаря военной, политической, финансовой и другой поддержке Армении.

Отмечается, что на фоне мирной инициативы, решительно выдвинутой Азербайджаном после завершения конфликта в 2020 году, последняя провокационная деятельность Армении является серьезным ударом по усилиям нормализации в регионе и реинтеграции этнических армянских жителей в конституционные рамки Азербайджанской Республики.

В обращении говорится, что проведение так называемых "выборов" еще раз ясно показывает, что Армения и созданный ею сепаратистский режим не заинтересованы в мирном процессе. Кроме того, препятствование Арменией диалогу Азербайджана с этническими армянами, проживающими на его суверенной территории, является грубым вмешательством во внутренние дела страны и серьезной угрозой ее суверенитету и территориальной целостности.

В завершение обращения азербайджанские депутаты призвали своих коллег дать правильную политическую оценку шагам, направленным против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и решительно осудить незаконную деятельность, названную так называемыми "выборами".