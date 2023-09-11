Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Швейцарию

БАКУ/Trend/- 11 сентября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в ​​Женеву (Швейцария).

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках визита запланированы выступление Джейхуна Байрамова на 54-й сессии Совета ООН по правам человека, встречи с руководителями ряда международных организаций, в том числе представительства ООН в Женеве и других специализированных учреждений.

В ходе визита глава МИД Азербайджана также планирует принять участие в ряде мероприятий, в том числе в церемонии открытия зала "Азербайджан" в представительстве ООН в Женеве.