МИД Азербайджана направил Аргентине ноту протеста (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 11 сентября 2023 года посол Аргентины в Азербайджане Марианхеллес Беллуши был вызван в министерство иностранных дел Азербайджанской Республики.

Об этом в понедельник Trend сообщили в министерстве.

В ходе встречи послу Аргентины была вручена нота протеста МИД Азербайджана в связи с предвзятыми высказываниями президента Аргентины Альберто Фернандеса в отношении Азербайджана во время саммита G20 в Нью-Дели 10 сентября 2023 года.

Было отмечено, что искажение реалий в регионе на основе клеветнической кампании, проводимой Арменией против Азербайджана, озвучивание необоснованных заявлений с использованием терминологии, направленной против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, вызывают сожаление.

Помимо этого, было заявлено, что отказ от предложений Азербайджана использовать альтернативные пути, в том числе дорогу Агдам-Ханкенди, в целях удовлетворения потребностей армянских жителей Карабаха, а также отказ от принятия продовольственных грузов демонстрируют, что ситуация носит не гуманитарный характер, как утверждает Армения, а политический.

В частности, до сведения аргентинской стороны была доведена значимость воздержания от заявлений против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.