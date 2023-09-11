Армянские незаконные вооруженные формирования используют животных в целях провокации - минобороны Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ/Trend/- 11 сентября армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, попытались совершить террористический акт против военнослужащих азербайджанской армии, находящихся на боевом дежурстве в направлении Ходжавендского района, используя собаку-камикадзе, передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Армянские незаконные вооруженные формирования прикрепили к собаке дистанционно управляемое самодельное взрывное устройство и заставили ее двигаться в направлении наших позиций.

В результате бдительности наших военнослужащих запуск взрывного устройства был предотвращен.

Мы категорически осуждаем данную провокацию. Это действие, противоречит протоколу Конвенции о запрещении и ограничении применения отдельных видов обычного оружия, мин, минных ловушек и других устройств.

Использование животных с целью покушения на убийство является аморальным действием, и мы расцениваем это как террористический акт", - говорится в сообщении ведомства.