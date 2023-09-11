Военнообязанные сепаратисты покидают Карабах (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Военнообязанные сепаратисты покидают Карабах.

Как сообщает в понедельник Trend, соответствующие кадры распространились в социальных сетях. Снимки были сделаны на погранично-пропускном пункте "Лачин".

Еще одна группа армян отправляется из Карабаха в Армению. Стоит отметить, что среди нет женщин. При этом ясно также, что это не студенты. Это армянские солдаты-оккупанты. Так что вдруг произошло? А как насчет "непримиримой борьбы до конца"?