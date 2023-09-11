Большегруз с продовольствием из России второй день ожидает проезда в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)

БАРДА /Trend/ - Большегруз с продовольствием от Российского общества Красного Креста все еще ожидает проезда в Ханкенди.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, груз должен был быть доставлен по дороге Агдам-Ханкенди армянским жителям в Карабахе. Уже второй день большегруз ожидает в Барде. В качестве причины задержки отправки указывается позиция сепаратистов в Карабахе. По другой информации, такая ситуация возникла в результате давления Международного комитета Красного Креста и Запада на Российское общество Красного Креста.

В то же время, по имеющейся информации, на территории Армении, вблизи погранично-пропускного пункта "Лачин" ждет большегруз Международного комитета Красного Креста. Несмотря на то, что азербайджанская сторона готова обеспечить его переход через границу в соответствии со своим законодательством, сепаратисты не хотят принимать и этот груз, так как в этом случае один большегруз Международного комитета Красного креста должен будет въехать параллельно с Агдамской дороги в сторону Аскерана, а они этого не хотят.

Таким образом, очевидно совершенно неадекватное поведение сепаратистов. Они не намерены принимать грузы ни от России, ни от Международного комитета Красного Креста.

Напомним, что по инициативе правительства России в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного Полумесяца и Российским обществом Красного Креста для удовлетворения потребностей в продовольствии армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, Российским обществом Красного Креста был отправлен один большегруз с продовольствием и непродовольственными товарами.