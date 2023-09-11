Бакинский раввин призвал евреев покинуть Армению: приезжайте в Азербайджан, где к евреям относятся как к братьям

БАКУ/Trend/ - Бакинский раввин Замир Исаев призвал евреев, которые все еще проживают в Армении, покинуть эту страну, сообщает в понедельник Trend.

В своем видеообращении в Facebook, Замир Исаев, который является инициатором кампании раввинов Европы и Америки против использования темы Холокоста и демонизации Азербайджана армянской пропагандой, отмечает, что впоследнее время с ним связались несколько евреев, которые проживают в Ереване, на которых оказывается колоссальное давление.

"Им угрожают в связи с инициативой раввинов Европы, Америки, Израиля, а также мусульманских стран, которые выступили против использования армянской пропагандой терминологии Холокоста. Мне передали просьбу остановить протест раввинов по всему миру, который начался после моего видеообращения. Я не могу этого сделать. И я не могу не возмущаться, когда память о Холокосте, о трагедии нашего народа, используется в своих политических целях армянским руководством. Я не могу убедить других раввинов, которые придерживаются того же мнения, что можно позволить так опошлять погибших 6 миллионов наших соплеменников. Я обращаюсь к тем немногочисленным евреям, которые все еще проживают в Армении, покинуть эту страну. Ведь нельзя жить в стране, где вам угрожают только за то, что другие евреи в других странах имеют другое мнение. Если в Армении считают, что вы ответственны за мои слова, если за мои слова придется отвечать вам, уезжайте из этой страны! Если вас заставляют выступить за использование памяти Холокоста в гнусных политических целях, уезжайте оттуда!", - сказал он.

Раввин советует уезжайте в страну, где еврея не тронут за слова его единоверца.

"А лучше приезжайте в Азербайджан, где к евреям относятся как к братьям! Те, кто хотят, могут со мной связаться через Facebook, и я публично обязуюсь, что вас здесь примут, примут радушно, предоставят азербайджанское гражданство, и, конечно же, обеспечат вашу безопасность. Даже в Израиле заявляют, что Азербайджан является одним из самых безопасных мест для проживания евреев. Не ждите пока кто-то в Армении решит выместить на вас свою ненависть! Мне известно, что на отдельных евреев Еревана уже оказывается давление с тем, чтобы они выступили в поддержку Армении. Но это уже будет подобно признанию в любви, но с ножом у горла!». Если у вас хоть один из родителей - еврей, у вас есть свидетельство о его рождении, выпущенное до 1991 года, обратитесь ко мне, я помогу вам перебраться в Азербайджан", - заключил он.

Напомним, что ведущие раввины Франции, Германии, Испании, Италии и Великобритании подписали обращение в числе почти ста европейских еврейских духовных авторитетов, которые высказались против методов армянской пропаганды и демонизации Азербайджана.