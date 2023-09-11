Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

МИД Венгрии признал т.н. «выборы» в Карабахе нелегитимными

Политика Материалы 11 сентября 2023 22:58 (UTC +04:00)
МИД Венгрии признал т.н. «выборы» в Карабахе нелегитимными

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Венгрия придерживается позиции уважения территориальной целостности Азербайджана, и поэтому мы рассматриваем так называемые "президентские выборы" в Карабахе как нелегитимные и призываем к мирному урегулированию конфликта как можно скорее.

Как передает Trend, об этом заявил глава пресс-службы МИД Венгрии Мате Пацолай.

Ранее МИД Азербайджана призвал международное сообщество решительно осудить так называемые «выборы». Как отмечается в заявлении МИД Азербайджана, проведение так называемых «выборов» в очередной раз ясно показывает, что Армения и созданный ею марионеточный режим, предпринявший шаги для сохранения статус-кво и продолжения своей оккупационной политики, не заинтересованы в мирном процессе, а наоборот, пошли по пути провокаций и нагнетания ситуации.

Лента

Лента новостей

Читать все новости