Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Грузовик с продовольствием из России отправился в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 12 сентября 2023 07:08 (UTC +04:00)
Грузовик с продовольствием из России отправился в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Грузовик с продовольственным грузом Российского Общества Красного Креста для армянских жителей Карабаха отправился сегодня из Агдама в Ханкенди, передает во вторник Trend.

Отметим, что по инициативе правительства России, в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного Полумесяца и Российским обществом Красного Креста, в целях удовлетворения потребностей в продовольствии армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, для доставки посредством дороги Агдам-Аскеран в город Ханкенди продовольственных и непродовольственных товаров со стороны Российского общества Красного Креста, 9 сентября 2023 года в 14:30, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, 1 большегруз с продовольствием перешел через пропускной пункт "Самур" на территорию Азербайджана. Однако, грузовик два дня стоял в Барде, так как сепаратисты в Карабахе отказывались принять груз.

Грузовик с продовольствием из России отправился в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Грузовик с продовольствием из России отправился в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Грузовик с продовольствием из России отправился в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Грузовик с продовольствием из России отправился в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Грузовик с продовольствием из России отправился в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Грузовик с продовольствием из России отправился в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Грузовик с продовольствием из России отправился в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Грузовик с продовольствием из России отправился в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Грузовик с продовольствием из России отправился в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Грузовик с продовольствием из России отправился в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Грузовик с продовольствием из России отправился в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Грузовик с продовольствием из России отправился в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Грузовик с продовольствием из России отправился в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Грузовик с продовольствием из России отправился в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Грузовик с продовольствием из России отправился в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Грузовик с продовольствием из России отправился в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Грузовик с продовольствием из России отправился в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Грузовик с продовольствием из России отправился в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Грузовик с продовольствием из России отправился в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Грузовик с продовольствием из России отправился в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Грузовик с продовольствием из России отправился в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Грузовик с продовольствием из России отправился в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Грузовик с продовольствием из России отправился в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Грузовик с продовольствием из России отправился в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Грузовик с продовольствием из России отправился в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Грузовик с продовольствием из России отправился в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости