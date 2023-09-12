Грузовик с продовольствием из России отправился в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Грузовик с продовольственным грузом Российского Общества Красного Креста для армянских жителей Карабаха отправился сегодня из Агдама в Ханкенди, передает во вторник Trend.

Отметим, что по инициативе правительства России, в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного Полумесяца и Российским обществом Красного Креста, в целях удовлетворения потребностей в продовольствии армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, для доставки посредством дороги Агдам-Аскеран в город Ханкенди продовольственных и непродовольственных товаров со стороны Российского общества Красного Креста, 9 сентября 2023 года в 14:30, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, 1 большегруз с продовольствием перешел через пропускной пункт "Самур" на территорию Азербайджана. Однако, грузовик два дня стоял в Барде, так как сепаратисты в Карабахе отказывались принять груз.