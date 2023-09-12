Сахиба Гафарова ознакомилась с Центром азербайджанского языка и культуры в Болгарии (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Находящаяся с официальным визитом в Болгарии спикер Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова посетила Центр азербайджанского языка и культуры при Софийском университете. Спикеру была предоставлена ​​обширная информация о деятельности центра.

Как сообщили во вторник Trend в Милли Меджлисе, председатель парламента подарила центру книги, изданные Милли Меджлисом по случаю 100-летия Общенационального лидера азербайджанского народа, основателя независимого государства Азербайджан, выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева.

"Сахиба Гафарова рассказала сотрудникам центра и участникам мероприятия о заслугах великого лидера перед азербайджанским народом и государством.

Представив центру книгу "Карабах до и после оккупации", она проинформировала присутствующих о разрушениях и зверствах, совершенных Арменией в городах и районах Азербайджана в период 30-летней оккупации.

Затем председатель Милли Меджлиса встретилась с болгарскими студентами, изучающими азербайджанский язык.

После этого Сахиба Гафарова сделала запись в Книгу памяти центра", - говорится в сообщении парламента.