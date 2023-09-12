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Расстояние до Ханкенди сократилось еще больше – конец сепаратистов близок

Политика Материалы 12 сентября 2023 11:07 (UTC +04:00)
Расстояние до Ханкенди сократилось еще больше – конец сепаратистов близок

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Тахмаз Асадов
Тахмаз Асадов
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БАКУ/Trend/- Проезд в Ханкенди грузовика с продовольственным грузом, направленного российским Международным обществом Красного креста (МККК) для лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, состоялся после двухдневной паузы, передает во вторник Trend.

Так, еще два дня назад грузовик ждал возле отеля "Барда", хотя проезд в Аскеран должен был быть обеспечен.

Сепаратисты в Карабахе и власти Армении в очередной раз продемонстрировали неконструктивную позицию, препятствуя въезду транспортного средства с продовольственным грузом для карабахских армян.

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