Посредством МККК согласованы условия для одновременного использования дорог Агдам-Ханкенди и Лачин - МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ/Trend/- Посредством Международного Комитета Красного Креста (МККК) согласованы условия одновременного использования дорог Агдам-Ханкенди и Лачин.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Как известно, сегодня совместно с Азербайджанским обществом Красного полумесяца был обеспечен проезд грузового автомобиля Российского общества Красного Креста (РОКК) через дорогу Агдам-Ханкенди в Ханкенди. Тот факт, что груз был доставлен именно по дороге Агдам-Ханкенди, несмотря на провокации самопровозглашенного режима Армении в Карабахском регионе Азербайджана, мы расцениваем как позитивный шаг и важный сдвиг в направлении открытия этой дороги.

Что касается одновременного использования дороги Агдам-Ханкенди и Лачинской дороги, то, как и отмечал Азербайджан в ходе контактов на высоком уровне с США и другими партнерами, наша страна дала согласие на одновременное использование этих двух дорог посредством Международного комитета Красного Креста. К сожалению, препятствием для реализации этой договоренности является вымышленный режим, созданный Арменией в Карабахском регионе.



Еще раз заявляем, что азербайджанская сторона готова создать условия для перевозки грузов посредством МККК через пограничный пункт пропуска "Лачин" с соблюдением пограничных и таможенных процедур параллельно с использованием дороги Агдам-Ханкенди",- говорится в сообщении Айхана Гаджизаде.