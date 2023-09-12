Расстояние до Ханкенди сократилось еще больше – конец сепаратистов близок (Дополнено)

БАКУ/Trend/- Проезд в Ханкенди грузовика с продовольственным грузом, направленного российским Международным обществом Красного креста (МККК) для лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, состоялся после двухдневной паузы, передает во вторник Trend.

Так, еще два дня назад грузовик ждал возле отеля "Барда", хотя проезд в Аскеран должен был быть обеспечен.

Сепаратисты в Карабахе и власти Армении в очередной раз продемонстрировали неконструктивную позицию, препятствуя въезду транспортного средства с продовольственным грузом для карабахских армян. Следует с сожалением отметить, что давления со стороны Международного комитета Креста Креста и Запада на Армению и сепаратистский режим практически не было.

Несмотря на то, что МККК на первый взгляд поддержал данный вопрос, за кулисами процесс был им искусственно блокирован. Это подтверждается и давлением, оказываемым Западом и МККК на Российское общество Красного Креста.

Однако эта двуличность Международного комитета Красного Креста, который неоднократно нарушал закон в Карабахском регионе Азербайджана, что подтверждено фактами, все равно не сработала на руку армян и режиму сепаратистской хунты.

Превышая свои полномочия, МККК не раз занимался контрабандной деятельностью на ППП "Лачин", установленный Азербайджаном с целью предотвращения на свою территорию незаконных пересечений. Более того, МККК даже не выступил с инициативой доставки продовольственного груза этническим армянам по дороге Агдам-Ханкенди.

Несмотря на это, Азербайджан в очередной раз добился своего, и проезд российского грузовика по дороге Агдам-Ханкенди был обеспечен. Хотя армянские сепаратисты пытались выиграть время, задержав прохождение груза с помощью МККК и некоторых западных кругов, их усилия вновь не увенчались успехом.

Открытие агдамского маршрута уже решено. Так, сегодня утром грузовик с продовольственными и непродовольственными товарами Российского общества Красного Креста, уже проехал через Агдамский район и направился в Ханкенди.

Это очередная победа Баку, поскольку Азербайджан настоял на том, чтобы товары проходили через его территорию, а не через Армению. Хотя многие государства, в том числе и Армения, их лидеры и международные организации выступали против этого, пытаясь вмешиваться во внутренние дела страны. Все эти попытки провалились.

Открытие с сегодняшнего дня дороги Агдам-Ханкенди ускорит вопрос реинтеграции карабахских армян. Армянские сепаратисты также понимают, что если дорога Агдам-Ханкенди будет открыта для одного грузовика, они не смогут препятствовать проезду по ней других. С другой стороны, упоминание имени России в "дорожной" инициативе, похоже, отодвигает на второй план Францию, проармянские круги в США и МККК. Именно этот момент больше всего беспокоит власти Армении и сепаратистов. Они очень переживают, что могут потерять их поддержку.

Армения не может скрыть, что она заинтересована в том, чтобы мирные переговоры не состоялись. В Ереване прекрасно понимают, что обострение ситуации с Баку негативно влияет на процесс подписания возможного мирного соглашения. Для этого власти Армении в качестве основного "оружия" стремятся вызвать вооруженные провокации в направлении позиций азербайджанской армии на условной границе и в зоне временного контроля российского миротворческого контингента, а также не допустить открытия линий коммуникации.

Ереван считает, что этими двумя способами можно обострить ситуацию с Азербайджаном и, тем самым, избежать мира. Сегодня существует немало препятствий для открытия коммуникаций с Арменией извне. Несомненно, сейчас одно из самых больших давлений на Армению оказывается со стороны Тегерана, который против открытия Зангезурского коридора. Силы, не желающие открытия Зангезурского коридора, не заинтересованы в подписании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Потому что, если мирное соглашение будет подписано, не будет никаких препятствий для открытия этого коридора.

Однако нельзя забывать, что названные и неназванные силы, ранее, таким же образом препятствовали открытию Лачинского ППП. В то же время давления, которое они некогда оказывали на Баку, препятствуя открытию дороги Агдам-Ханкенди, больше нет. В конце концов, Азербайджан еще раз доказал, что сегодня, будучи глобальной силой региона в постконфликтный период, является диктующей стороной, и не собирается позволять какому-либо государству или международной организации вмешиваться в его внутренние дела. Не исключено, что в ближайшее время будет решен также и вопрос Зангезурского коридора в рамках интересов и стремлений Азербайджана.