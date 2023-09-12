БАКУ/Trend/- Позиции азербайджанской армии подверглись очередному обстрелу с армянской стороны, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"12 сентября около 11:25 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Хавуш Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики.

В указанном направлении частями азербайджанской армии были приняты ответные меры",- говорится в сообщении ведомства.