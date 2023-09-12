Сабина Алиева избрана вице-президентом Азиатской ассоциации омбудсменов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:33)

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева избрана вице-президентом Азиатской ассоциации омбудсменов (ААО). Выборы состоялись на 17-м заседании Генеральной Ассамблеи ассоциации, прошедшем в городе Казань Республики Татарстан.

Как сообщили Trend в пресс-службе Аппарата омбудсмена, выступая на встрече, Сабина Алиева подчеркнула значимую роль институтов омбудсмена в сфере защиты прав и свобод человека.

Она отметила, что ААО предпринимает серьезные шаги в сфере более эффективной защиты прав человека и обеспечения уважения норм и принципов международного права на азиатском континенте, а также объединяет институты омбудсмена, действующие на основе общих ценностей и принципов, играющих важную роль в защите и поощрении прав человека.

Одной из основных тем, затронутых азербайджанским омбудсменом в ходе выступления, стала созданная ААО эффективная платформа для диалога и сетевого взаимодействия между институтами омбудсмена. Сабина Алиева отметила, что эта ассоциация создает новые возможности для сотрудничества в деле защиты прав человека. В завершение своего выступления она призвала членов ассоциации поделиться передовым опытом в сфере защиты прав человека и поддержать друг друга в совершенствовании осуществляемой деятельности.