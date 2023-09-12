Джейхун Байрамов встретился с Исполнительным секретарем ЕЭК ООН (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ/Trend/- 12 сентября 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Швейцарию встретился с Исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН Татьяной Молчан.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Отмечается, что на встрече обсуждались перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ООН, а также успехи Азербайджана в достижении Целей устойчивого развития.

"Инициативная позиция Азербайджана в системе органов ООН, в том числе внесение важного вклада в деятельность ЕЭК ООН было высоко оценено.

На встрече также состоялся обмен мнениями о работе, проделанной Азербайджаном в рамках председательства в специальной программе ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) в течение 2023 года, расширении сотрудничества и облегчении торговли и транспорта с государствами-членами в рамках SPECA.

Отметив, что Азербайджан вступил в качественно новый этап стратегического развития в постпандемический и постконфликтный период охватывающий 2022–2030 годы, Джейхун Байрамов рассказал о Национальных приоритетах развития Азербайджана до 2030 года и подчеркнул, что стратегические цели страны тесно связаны с Целями устойчивого развития.

Джейхун Байрамов проинформировал другую сторону о проектах и планах восстановления и реабилитации на освобожденных от оккупации территориях страны, таких как объявление зоны с "нулевым уровнем выбросов", создание зоны "зеленой энергии", использование возобновляемых источников энергии, создание концепций "умного города" и "умного села", устойчивое управление трансграничными водными ресурсами и увеличение зеленых насаждений к 2050 году.

Глава МИД Азербайджана также упомянул об экологическом терроризме, совершенном Арменией, разрушениях в результате оккупации, широкомасштабных минных угрозах в регионе, а также усилиях по ликвидации последствий оккупации.

Была подчеркнута важность совместной поддержки проектов для реализации задач, вытекающих из Целей устойчивого развития.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в информации ведомства.