Разоблачение антиазербайджанского доклада Окампо распространено как официальный документ ООН

БАКУ /Trend/ - Отчет британского адвоката Родни Диксона, разоблачающий антиазербайджанский доклад Луиса Окампо, бывшего первого прокурора Международного уголовного суда (МУС), опубликован как официальный документ ООН.

Как передает во вторник Trend, в докладе говорится, что мнение Окампо является в корне ошибочным с юридической точки зрения, поскольку не отражает методологию всеобъемлющего, независимого и беспристрастного экспертного заключения, представляет собой явно неполный отчет о соответствующем фактическом и правовом контексте, не позволяет провести рациональный анализ имеющихся доказательств и неверно характеризует разбирательство в Международном суде между Арменией и Азербайджаном.

Диксон приходит к выводу, что утверждение о том, что в настоящее время якобы имеет место так называемый "геноцид" армянского населения Карабаха, не подкреплено никакими доказательствами, и что международное сообщество не должно принимать это и его предполагаемые выводы.

Он отмечает, что ложные обвинения в "геноциде" представляют собой противоправные деяния, влекущие ответственность по международному праву.

Напомним, что 7 августа Луис Морено Окампо опубликовал "юридическое заключение", в котором утверждается, что в Карабахском регионе Азербайджана якобы "происходит "геноцид". Ему было поручено сделать это армянским сепаратистским режимом в Карабахе.