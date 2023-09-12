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Международное сообщество должно решительно осудить т.н. "выборы" незаконного режима - Сахиба Гафарова

Политика Материалы 12 сентября 2023 22:29 (UTC +04:00)
Международное сообщество должно решительно осудить т.н. "выборы" незаконного режима - Сахиба Гафарова

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Так называемые «президентские выборы» незаконного режима, созданного Арменией в Карабахском регионе Азербайджана, направлены против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и этот провокационный шаг является грубым нарушением норм и принципов международного права.

Как сообщает Trend, об этом сказала находящаяся с официальным визитом в Болгарии спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова на встрече со спикером Национального собрания этой страны Росеном Желязковым.

Было отмечено, что все члены международного сообщества в рамках своих обязательств по международному праву должны дать соответствующую политическую оценку этому акту, направленному против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, выразить протест против сепаратизма и категорически осудить эту незаконную деятельность.

На встрече председатель Милли Меджлиса отметила, что Армения продолжает свои ложные и необоснованные заявления о якобы «блокаде» и «гуманитарном кризисе», а также совершение военных провокаций на неделимитированной границе и в Карабахском регионе, нарушает ранее достигнутые договоренности и препятствует процессу нормализации. Спикер также сказала, что Армения преследует цель всеми возможными способами продолжить сепаратизм на территории Азербайджана.

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