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Сахиба Гафарова встретилась со спикером Народного собрания Болгарии (ФОТО)

Политика Материалы 12 сентября 2023 23:40 (UTC +04:00)
Сахиба Гафарова встретилась со спикером Народного собрания Болгарии (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Народного собрания Болгарии Росеном Желязковым в ходе её текущего официального визита в Болгарии.

Как передает Trend со ссылкой на Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, вначале лидеры двух парламентов говорили с глазу на глаз о связях между нашими странами и их законодательными ассамблеями.

Затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием нашей делегации и болгарских представителей. Р.Желязков искренне приветствовал С.Гафарову и заметил ей, что прибытие возглавляемой ею делегации непременно поспособствует росту межпарламентских отношений между Азербайджаном и Болгарией, связанным узами крепкой дружбы и сотрудничеством во многих областях. Р.Желязков упомянул и интенсивный двусторонний дипломатический обмен, вклад в двусторонние отношения взаимодействия между азербайджанским и болгарским президентом и плодотворные итоги их встречных визитов.

Межпарламентские связи наши соответствуют высоким стандартам двусторонних отношений; к тому же, в данной сфере есть хорошие возможности для развития, для чего важны контакты и между парламентами, и между их группами дружбы, по словам Желязкова.

Сахиба Гафарова поблагодарила за оказанное ведомой ей делегации радушие, заметив, что это её первый официальный визит в Болгарию в качестве главы Милли Меджлиса и что текущий визит, конечно же, будет способствовать укреплению и расширению наших межгосударственных отношений.

Азербайджан и Болгария – друзья и стратегические партнёры, чьим дипломатическим связям в прошлом году исполнилось тридцать лет, и за эти тридцать лет сделано многое для обеспечения устойчивого прогресса во взаимоотношениях. С.Гафарова особо отметила подписанное в 2015-м году совместное заявление о стратегическом партнёрстве, задавшее качественно новую планку для двустороннего взаимодействия.

Затем С.Гафарова упомянула исключительную роль высокоуровневых политических поездок с обеих сторон в развитии взаимоотношений, добавив, что за истёкшие годы было много поездок и встреч высокого уровня, как двусторонних, так и на полях различных мероприятий. В частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев посещал Софию в прошлом и этом годах, а президент Румен Радев побывал в Баку в марте этого года. Плотные политические контакты такого статуса мощно и благотворно влияют на прочие разделы двусторонней повестки, при том, что особой похвалы заслуживают наши экономические и энергетические связи, по словам спикера Милли Меджлиса.

Коснувшись межпарламентского сотрудничества, С.Гафарова охарактеризовала его как ещё один фактор, оказывающий сильнейшее влияние на двустороннее и многостороннее взаимодействие между Азербайджаном и Болгарией. Это сотрудничество усиливается встречными визитами. По словам Сахибы Гафаровой, имеются прекрасные возможности для ещё большего укрепления и так тесного взаимодействия между нашими законодательными собраниями в рамках различных межпарламентских организаций. В этом плане важна деятельность групп взаимной дружбы, чьи регулярные контакты, диалог и обмен мнениями составляют своего рода межпарламентский мост между нами. С.Гафарова также коснулась возможностей усиления совместной деятельности через каналы парламентских комитетов, добавив, что комитеты двух парламентов могли бы обмениваться опытом работы в правовой, экономической, гуманитарной и прочих областях.

Р.Желязков был проинформирован о новой реальности в нашем регионе после победы Азербайджана в Отечественной войны 2020-го года, увенчавшейся восстановлением территориальной целостности нашей страны. Ныне Азербайджан своими силами и за свой счёт восстанавливает освобождённые территории, отстраивает восемь городов и сотни сёл. Являясь жертвой агрессии, наше государство, тем не менее, заговорило о мире и предложило подписание мирного договора, который бы основывался на пяти принципах международного права, включая взаимное признание территориальной целостности и уважение неприкасаемости признанных международно границ. Увы, Армения продолжает совершать провокации против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, до сих пор держит на азербайджанской территории десятитысячный воинский контингент и дольше двух лет после решения конфликта злоупотребляет Лачынской дорогой в военных целях и для других незаконных дел.

Создание пограничного КПП на границе с Арменией было реализацией законного права Азербайджана, к тому же признанного Международным судом. Невзирая на ряд армянских провокаций против КПП, армянские жители Карабахского региона по-прежнему беспрепятственного им пользоваться. Политическая фикция Армении о «блокаде» и «серьёзном гуманитарном кризисе», а также отказ от использования других маршрутов доставки грузов и от азербайджанской гуманитарной помощи вызваны лишь одним – нежеланием признать территориальную целостность Азербайджана и, с другой стороны, желанием создавать помехи для реинтеграции в азербайджанское общество армянского населения Карабаха.

Комментируя незаконные «президентские выборы» созданного Арменией в Карабахском регионе Азербайджана искусственного режима, Сахиба Гафарова заметила, что этот провокационный шаг грубо нарушает суверенитет, принцип целостности национальной территории и конституцию Азербайджана – а заодно и международное право. Все участники международного сообщества должны вынести верную оценку этой выходке согласно международным правовым стандартам, возвысить свой голос против агрессивного сепаратизма и сурово осудить указанную противозаконную деятельность, по словам С.Гафаровой.

Лживые, безосновательные заявления Армении о «блокаде» и «гуманитарном кризисе» напрямую нацелены на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана; в пока не делимитированной зоне и в Карабахском районе продолжаются вооружённые провокации, незаконно дислоцированные на азербайджанской территории десять тысяч армянских вооружённых сил продолжают получать техническую, военную и финансовую помощь, а достигнутые ранее соглашения и процесс нормализации подрываются, продолжала Сахиба Гафарова. Единственной целью Армении является продолжение любыми средствами сепаратизма на азербайджанской территории.

Председатель Милли Меджлиса обстоятельно информировала болгарского коллегу о военных провокациях. Если Армения действительно желает мира и заявляет о признании целостности территории Азербайджана, то почему она ускоренно вооружается? С чего это такое бедное государство, как Армения, приобретает вооружения на 100 миллионов долларов?
Армения направляет приобретённое оружие против суверенной территории Азербайджана, что позволяет говорить о том, что ускоренное вооружение Армении сводит на нет перспективы мира и порождает новую опасность для региона.

Азербайджан, со своей стороны, по-прежнему привержен идеям нормализации отношений с Арменией и подписания отмеченного уже мирного договора. Кроме того, Азербайджан прилагает усилия для равноправной реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в своё гражданское общество. Всех их соответствующие права и свободы будут обеспечены как национальной конституцией, так и международными механизмами, к которым Азербайджан присоединился.

Росен Желязков отметил основную роль принципа территориальной неприкосновенности в созданном после 1945-го года миропорядке, сказав, что нарушение этого принципа приводит к трудноразрешимым конфликтам. Хотя наши государства располагаются в удалённых друг от друга регионах, в обоих регионах происходили схожие события. Болгария, разумеется, обеспокоена проведёнными марионеточным режимом в Карабахском регионе Азербайджана «президентскими выборами», хотя бы потому, что эти «выборы» противоречат заявлениям армянского руководства в поддержку территориальной целостности Азербайджана. Ныне сложившаяся ситуация требует не просто заявлений, однако, а подписания договора, который бы обеспечил долгосрочный мир, и совершаемые действия должны соответствовать звучащим заявлениям, по словам Р.Желязкова.

Глава Народного собрания вновь озвучил поддержку своей страны мирному плану Азербайджана и выразил надежду на то, что в результате переговоров с участием посредников скоро будет подписано мирное соглашение.

Сахиба Гафарова встретилась со спикером Народного собрания Болгарии (ФОТО)
Сахиба Гафарова встретилась со спикером Народного собрания Болгарии (ФОТО)
Сахиба Гафарова встретилась со спикером Народного собрания Болгарии (ФОТО)
Сахиба Гафарова встретилась со спикером Народного собрания Болгарии (ФОТО)
Сахиба Гафарова встретилась со спикером Народного собрания Болгарии (ФОТО)
Сахиба Гафарова встретилась со спикером Народного собрания Болгарии (ФОТО)
Сахиба Гафарова встретилась со спикером Народного собрания Болгарии (ФОТО)
Сахиба Гафарова встретилась со спикером Народного собрания Болгарии (ФОТО)
Сахиба Гафарова встретилась со спикером Народного собрания Болгарии (ФОТО)
Сахиба Гафарова встретилась со спикером Народного собрания Болгарии (ФОТО)
Сахиба Гафарова встретилась со спикером Народного собрания Болгарии (ФОТО)
Сахиба Гафарова встретилась со спикером Народного собрания Болгарии (ФОТО)
Сахиба Гафарова встретилась со спикером Народного собрания Болгарии (ФОТО)
Сахиба Гафарова встретилась со спикером Народного собрания Болгарии (ФОТО)
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