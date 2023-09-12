Сахиба Гафарова встретилась со спикером Народного собрания Болгарии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Народного собрания Болгарии Росеном Желязковым в ходе её текущего официального визита в Болгарии.

Как передает Trend со ссылкой на Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, вначале лидеры двух парламентов говорили с глазу на глаз о связях между нашими странами и их законодательными ассамблеями.

Затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием нашей делегации и болгарских представителей. Р.Желязков искренне приветствовал С.Гафарову и заметил ей, что прибытие возглавляемой ею делегации непременно поспособствует росту межпарламентских отношений между Азербайджаном и Болгарией, связанным узами крепкой дружбы и сотрудничеством во многих областях. Р.Желязков упомянул и интенсивный двусторонний дипломатический обмен, вклад в двусторонние отношения взаимодействия между азербайджанским и болгарским президентом и плодотворные итоги их встречных визитов.

Межпарламентские связи наши соответствуют высоким стандартам двусторонних отношений; к тому же, в данной сфере есть хорошие возможности для развития, для чего важны контакты и между парламентами, и между их группами дружбы, по словам Желязкова.

Сахиба Гафарова поблагодарила за оказанное ведомой ей делегации радушие, заметив, что это её первый официальный визит в Болгарию в качестве главы Милли Меджлиса и что текущий визит, конечно же, будет способствовать укреплению и расширению наших межгосударственных отношений.

Азербайджан и Болгария – друзья и стратегические партнёры, чьим дипломатическим связям в прошлом году исполнилось тридцать лет, и за эти тридцать лет сделано многое для обеспечения устойчивого прогресса во взаимоотношениях. С.Гафарова особо отметила подписанное в 2015-м году совместное заявление о стратегическом партнёрстве, задавшее качественно новую планку для двустороннего взаимодействия.

Затем С.Гафарова упомянула исключительную роль высокоуровневых политических поездок с обеих сторон в развитии взаимоотношений, добавив, что за истёкшие годы было много поездок и встреч высокого уровня, как двусторонних, так и на полях различных мероприятий. В частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев посещал Софию в прошлом и этом годах, а президент Румен Радев побывал в Баку в марте этого года. Плотные политические контакты такого статуса мощно и благотворно влияют на прочие разделы двусторонней повестки, при том, что особой похвалы заслуживают наши экономические и энергетические связи, по словам спикера Милли Меджлиса.

Коснувшись межпарламентского сотрудничества, С.Гафарова охарактеризовала его как ещё один фактор, оказывающий сильнейшее влияние на двустороннее и многостороннее взаимодействие между Азербайджаном и Болгарией. Это сотрудничество усиливается встречными визитами. По словам Сахибы Гафаровой, имеются прекрасные возможности для ещё большего укрепления и так тесного взаимодействия между нашими законодательными собраниями в рамках различных межпарламентских организаций. В этом плане важна деятельность групп взаимной дружбы, чьи регулярные контакты, диалог и обмен мнениями составляют своего рода межпарламентский мост между нами. С.Гафарова также коснулась возможностей усиления совместной деятельности через каналы парламентских комитетов, добавив, что комитеты двух парламентов могли бы обмениваться опытом работы в правовой, экономической, гуманитарной и прочих областях.

Р.Желязков был проинформирован о новой реальности в нашем регионе после победы Азербайджана в Отечественной войны 2020-го года, увенчавшейся восстановлением территориальной целостности нашей страны. Ныне Азербайджан своими силами и за свой счёт восстанавливает освобождённые территории, отстраивает восемь городов и сотни сёл. Являясь жертвой агрессии, наше государство, тем не менее, заговорило о мире и предложило подписание мирного договора, который бы основывался на пяти принципах международного права, включая взаимное признание территориальной целостности и уважение неприкасаемости признанных международно границ. Увы, Армения продолжает совершать провокации против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, до сих пор держит на азербайджанской территории десятитысячный воинский контингент и дольше двух лет после решения конфликта злоупотребляет Лачынской дорогой в военных целях и для других незаконных дел.

Создание пограничного КПП на границе с Арменией было реализацией законного права Азербайджана, к тому же признанного Международным судом. Невзирая на ряд армянских провокаций против КПП, армянские жители Карабахского региона по-прежнему беспрепятственного им пользоваться. Политическая фикция Армении о «блокаде» и «серьёзном гуманитарном кризисе», а также отказ от использования других маршрутов доставки грузов и от азербайджанской гуманитарной помощи вызваны лишь одним – нежеланием признать территориальную целостность Азербайджана и, с другой стороны, желанием создавать помехи для реинтеграции в азербайджанское общество армянского населения Карабаха.

Комментируя незаконные «президентские выборы» созданного Арменией в Карабахском регионе Азербайджана искусственного режима, Сахиба Гафарова заметила, что этот провокационный шаг грубо нарушает суверенитет, принцип целостности национальной территории и конституцию Азербайджана – а заодно и международное право. Все участники международного сообщества должны вынести верную оценку этой выходке согласно международным правовым стандартам, возвысить свой голос против агрессивного сепаратизма и сурово осудить указанную противозаконную деятельность, по словам С.Гафаровой.

Лживые, безосновательные заявления Армении о «блокаде» и «гуманитарном кризисе» напрямую нацелены на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана; в пока не делимитированной зоне и в Карабахском районе продолжаются вооружённые провокации, незаконно дислоцированные на азербайджанской территории десять тысяч армянских вооружённых сил продолжают получать техническую, военную и финансовую помощь, а достигнутые ранее соглашения и процесс нормализации подрываются, продолжала Сахиба Гафарова. Единственной целью Армении является продолжение любыми средствами сепаратизма на азербайджанской территории.

Председатель Милли Меджлиса обстоятельно информировала болгарского коллегу о военных провокациях. Если Армения действительно желает мира и заявляет о признании целостности территории Азербайджана, то почему она ускоренно вооружается? С чего это такое бедное государство, как Армения, приобретает вооружения на 100 миллионов долларов?

Армения направляет приобретённое оружие против суверенной территории Азербайджана, что позволяет говорить о том, что ускоренное вооружение Армении сводит на нет перспективы мира и порождает новую опасность для региона.

Азербайджан, со своей стороны, по-прежнему привержен идеям нормализации отношений с Арменией и подписания отмеченного уже мирного договора. Кроме того, Азербайджан прилагает усилия для равноправной реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в своё гражданское общество. Всех их соответствующие права и свободы будут обеспечены как национальной конституцией, так и международными механизмами, к которым Азербайджан присоединился.

Росен Желязков отметил основную роль принципа территориальной неприкосновенности в созданном после 1945-го года миропорядке, сказав, что нарушение этого принципа приводит к трудноразрешимым конфликтам. Хотя наши государства располагаются в удалённых друг от друга регионах, в обоих регионах происходили схожие события. Болгария, разумеется, обеспокоена проведёнными марионеточным режимом в Карабахском регионе Азербайджана «президентскими выборами», хотя бы потому, что эти «выборы» противоречат заявлениям армянского руководства в поддержку территориальной целостности Азербайджана. Ныне сложившаяся ситуация требует не просто заявлений, однако, а подписания договора, который бы обеспечил долгосрочный мир, и совершаемые действия должны соответствовать звучащим заявлениям, по словам Р.Желязкова.

Глава Народного собрания вновь озвучил поддержку своей страны мирному плану Азербайджана и выразил надежду на то, что в результате переговоров с участием посредников скоро будет подписано мирное соглашение.