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Джейхун Байрамов принял участие в открытии выставки ковров в женевском офисе ООН (ФОТО)

Политика Материалы 12 сентября 2023 23:05 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов принял участие в открытии выставки ковров в женевском офисе ООН (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - 12 сентября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Швейцарскую Конфедерацию принял участие в открытии ковровой выставки произведений азербайджанского художника Фаига Ахмеда в женевском офисе ООН.

Как передает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел, на открытии выставки присутствовали генеральный директор Офиса ООН в Женеве (UNOG) Татьяна Валовая, официальные представители международных организаций в Женеве, послы зарубежных стран.

Выступая на мероприятии с вступительной речью, генеральный директор Офиса ООН в Женеве (UNOG) Татьяна Валовая отметила, что данная выставка дает возможность более тесно познакомиться с богатой культурой Азербайджана, искусством ковроткачества.

Выставка, экспозиция которой состоит из большого количества работ и инсталляций, ковров, занимающих важное место в творчестве художника, будет открыта для посетителей офиса ООН в течение 12 дней.

Джейхун Байрамов принял участие в открытии выставки ковров в женевском офисе ООН (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в открытии выставки ковров в женевском офисе ООН (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в открытии выставки ковров в женевском офисе ООН (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в открытии выставки ковров в женевском офисе ООН (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в открытии выставки ковров в женевском офисе ООН (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в открытии выставки ковров в женевском офисе ООН (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в открытии выставки ковров в женевском офисе ООН (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в открытии выставки ковров в женевском офисе ООН (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в открытии выставки ковров в женевском офисе ООН (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в открытии выставки ковров в женевском офисе ООН (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в открытии выставки ковров в женевском офисе ООН (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в открытии выставки ковров в женевском офисе ООН (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в открытии выставки ковров в женевском офисе ООН (ФОТО)
Джейхун Байрамов принял участие в открытии выставки ковров в женевском офисе ООН (ФОТО)
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