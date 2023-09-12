Джейхун Байрамов принял участие в открытии выставки ковров в женевском офисе ООН (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 сентября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Швейцарскую Конфедерацию принял участие в открытии ковровой выставки произведений азербайджанского художника Фаига Ахмеда в женевском офисе ООН.

Как передает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел, на открытии выставки присутствовали генеральный директор Офиса ООН в Женеве (UNOG) Татьяна Валовая, официальные представители международных организаций в Женеве, послы зарубежных стран.

Выступая на мероприятии с вступительной речью, генеральный директор Офиса ООН в Женеве (UNOG) Татьяна Валовая отметила, что данная выставка дает возможность более тесно познакомиться с богатой культурой Азербайджана, искусством ковроткачества.

Выставка, экспозиция которой состоит из большого количества работ и инсталляций, ковров, занимающих важное место в творчестве художника, будет открыта для посетителей офиса ООН в течение 12 дней.