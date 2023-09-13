ИО помощника госсекретаря США призвала к одновременному открытию дорог через Лачин и Агдам

БАКУ /Trend/ - Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким призвала к одновременному открытию дорог Лачин-Ханкенди и Агдам-Ханкенди, сообщает в среду Trend.

"Необходимо немедленно и одновременно открыть маршруты через Лачин и Агдам для МККК", - написала она на своей странице в соцсети "X" (Twitter).

Напомним, что по инициативе правительства России, в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного Полумесяца и Российским обществом Красного Креста, в целях удовлетворения потребностей в продовольствии армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, для доставки посредством дороги Агдам-Аскеран в город Ханкенди продовольственных и непродовольственных товаров со стороны Российского общества Красного Креста, 9 сентября 2023 года в 14:30, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, 1 большегруз с продовольствием перешел через пропускной пункт "Самур" на территорию Азербайджана.

Однако грузовик два дня стоял в Барде, так как сепаратисты в Карабахе отказывались принять груз.