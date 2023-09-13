Болгария поддерживает мирные переговоры во имя обеспечения мира и безопасности в регионе - Президент Болгарии

БАКУ/Trend/ - Болгария поддерживает мирные переговоры во имя обеспечения мира и безопасности в регионе. Азербайджан и Болгария являются не только стратегическими партнерами, но и дружественными странами.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил Президент Республики Болгария Румен Радев на встрече со спикером Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой.

Румен Радев отметил, что политический диалог на высоком уровне между странами носит регулярный характер.

По его словам, Азербайджан и Болгария имеют одинаковые взгляды на многие процессы, происходящие в международной плоскости, позиции стран относительно стабильности и безопасности регионов одинаковы.

Отметив важность двусторонних встреч на высоком уровне для развития отношений, Президент Болгарии поделился положительными впечатлениями от визитов Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Болгарию в 2022 году и в этом, а также от своего собственного визита в Азербайджан в марте 2023 года.

Румен Радев подчеркнул важность сотрудничества между парламентами двух стран, как и в других сферах, отметив, что тесное налаживание контактов в этом направлении будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Напомним, что делегация Милли Меджлиса в настоящее время находится с визитом в Болгарии.