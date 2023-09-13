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Великобритания настоятельно призывает разрешить МККК доступ по Агдамской дороге

Политика Материалы 13 сентября 2023 12:37 (UTC +04:00)
Великобритания настоятельно призывает разрешить МККК доступ по Агдамской дороге

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Великобритания настоятельно призывает разрешить МККК доступ по Агдамской дороге.

Как передает в среду Trend, об этом в своем заявлении сообщил постоянный представитель Великобритании в ОБСЕ Нил Холланд.

Постпред подчеркнул, что необходимо воздержаться от дальнейшей политизации гуманитарных вопросов.

"Мы настоятельно призываем стороны удвоить свои усилия для достижения прогресса в переговорах при международном посредничестве. Только с помощью дипломатии и в соответствии с принципами суверенитета и территориальной целостности, закрепленными в Уставе ООН и Хельсинкском заключительном акте, мы сумеем достичь прочного урегулирования конфликта и исторического мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном", - отметил он.

Напомним, что по инициативе правительства России, в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного Полумесяца и Российским обществом Красного Креста, в целях удовлетворения потребностей в продовольствии армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, для доставки посредством дороги Агдам-Аскеран в город Ханкенди продовольственных и непродовольственных товаров со стороны Российского общества Красного Креста, 9 сентября 2023 года в 14:30, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, 1 большегруз с продовольствием перешел через пропускной пункт "Самур" на территорию Азербайджана.

Однако грузовик два дня стоял в Барде, так как сепаратисты в Карабахе отказывались принять груз.

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