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За 30 лет оккупации азербайджанских земель Армения совершила многочисленные преступления против человечности - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 13 сентября 2023 14:00 (UTC +04:00)
За 30 лет оккупации азербайджанских земель Армения совершила многочисленные преступления против человечности - Джейхун Байрамов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Армения совершила многочисленные военные преступления и преступления против человечности в период 30-летней оккупации азербайджанских земель.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на 5-м заседании 54-й сессии Совета ООН по правам человека.

"За 30 лет оккупации Армения провела этнические чистки, не пощадив детей, пожилых людей и женщин. В результате агрессии Армении сотни тысяч азербайджанцев были лишены права на жизнь, образование, здоровье", - добавил министр.

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