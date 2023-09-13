Нью-Йоркская ассоциация переживших Холокост осудила армянскую кампанию по демонизации Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Нью-Йоркская ассоциация переживших Холокост направила официальное обращение в поддержку Азербайджана в крупнейшие мировые центры по изучению и сохранению памяти о Холокосте, сообщает в среду Trend.

"Мы, евреи, пережившие Холокост, вместе с лидерами религиозных и общественных организаций просим Вас поддержать наше дело - инициативу против циничного использования Холокоста в качестве инструмента внешнеполитической пропаганды, направленной против стратегического партнера Израиля - Азербайджана", - говорится в заявлении ассоциации.

Члены ассоциации отметили, что бесстыдное использование армянами символики Холокоста является "чистым обесцениванием Холокоста и присвоением трагедии теми, кто устанавливает памятники нацистским пособникам в своей столице".

Ранее авторитетные раввины из Европы, Америки и мусульманских стран, а также многочисленные еврейские религиозные СМИ по всему миру высказали свои возражения против использования символики Холокоста армянскими политическими деятелями, включая премьер-министра Никола Пашиняна, в качестве кампании по демонизации Азербайджана.

6 сентября 50 ведущих раввинов, представляющих крупнейшую ассоциацию еврейских религиозных лидеров, известную как "Раввинский центр Европы", коллективно составили официальное письмо, адресованное премьер-министру и президенту Армении. В этом письме они потребовали немедленного и полного прекращения использования символики Холокоста в армянской пропаганде, заявив, что она не должна использоваться в каких-либо политических целях.