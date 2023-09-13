Сепаратисты предприняли попытку провокации в Агдамском направлении

БАКУ /Trend/ - Предотвращена провокация армянских незаконных вооруженных формирований в Агдамском направлении.

Как передает в среду Trend, об этом сообщило министерство обороны Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что 13 сентября около 12:20 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу боевые позиции азербайджанской армии в направлении Агдамского района.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты необходимые меры.