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Сепаратисты предприняли попытку провокации в Агдамском направлении (Дополнено)

Политика Материалы 13 сентября 2023 13:35 (UTC +04:00)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:20)

БАКУ /Trend/ - Предотвращена провокация армянских незаконных вооруженных формирований в Агдамском направлении.

Как передает в среду Trend, об этом сообщило министерство обороны Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что 13 сентября около 12:20 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу боевые позиции азербайджанской армии в направлении Агдамского района.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты необходимые меры.

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